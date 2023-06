Novara: non così scontato il passaggio di quote

07-06-2023 21:41

Non filtrano notizie dagli orizzonti particolarmente rosei da Novara. Dopo la costituzione della nuova società (FC Novara) dopo il fallimento di quella precedente (Novara Calcio 1908) e la risalita dalla Serie D nell’estate 2022, ora anche il nuovo sodalizio gaudenziano sta cercando nuovi acquirenti. E’ chiaro che le spese sostanziose per l’ultima campagna acquisti, coincise con l’uscita già al primo turno dei playoff (3-0 per mano della Virtus Verona, oltre a non aver soddisfatto l’ambiente, hanno portato anche a qualche conto da rivedere.

Da giorni nella città del Piemonte orientale si parla di un eventuale passaggio di mano, tuttavia sulle pagine della redazione locale de La Stampa, si legge: “Il presidente Massimo Ferranti sta portando avanti le pratiche pur tenendo sempre aperta la porta agli investitori. Tutto fa pensare che il passaggio di quote non sia così imminente e neppure scontato”.