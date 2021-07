Nuoto, a Tokyo è 5° la staffetta 4x200. Miressi in finale nei 100

Dopo la delusione per il quinto posto di Simona Quadarella arriva un altro quinto posto per l’Italia, ma dal sapore diverso.

La staffetta maschile 4×200 non riesce a centrare il podio ma è comunque un ottimo risultato e una bella gara per gli azzurri. Oro per la Gran Bretagna, argento per Russia, bronzo per Australia.

Tra le altre note positive della giornata Alessandro Miressi che ottiene il pass per la finale nei 100 stile libero (dietro solo a Caeleb Dressel) mentre si peggiora, a livello di crono, Thomas Ceccon che rimane escluso dalla finalissima.

Miressi ora può sognare in grande: “Sono un po’ acciaccato devo dire. Verso la fine mi sono scomposto per stare vicino a Dressel. Devo rimanere concentrato per la finale di domani e non farmi condizionare dall’americano: posso giocarmi una medaglia”.

