24-09-2022 22:32

Il mondo del nuoto dice addio alla 25 km: la FINA ha infatti annunciato l’abolizione della “Maratona delle Acque” per i prossimi Mondiali di Fukuoka nel 2023. Scelta presa per la riduzione del numero di iscritti e per i costi di gestione.

Tanto atleti non hanno gradito questa scelta, ma al momento la decisione è stata presa e difficilmenre ci saranno cambi di rotta.