10-11-2022 17:44

Torna protagonista il nuoto italiano e lo fa ad un mese esatto dai Mondiali in vasca corta di Melbourne. A Riccione sono state aperte le danze per assegnare quelle medaglie che serviranno anche da spartiacque in vista della rassegna iridata australiana.

Subito sugli scudi Matteo Rivolta che vince i 50 farfalla uomini in 22’43 precedendo Michele Busa e Simone Stefani. “Prestazione incoraggiante, spero nella convocazione e intanto venerdì torno in vasca per i 100 farfalla” ha dichiarato a nuoto.com.

Oltre Rivolta sorridono Simone Cerasuolo, primo nei 50 rana, Margherita Panziera, che vince i 200 sl, e Benedetta Pilato, leader indiscussa dei 50 rana davanti alle “amiche/rivali” Arianna Castiglioni e Martina Carraro.