Nuoto: brillano Paltrinieri, Miressi e Quadarella

11-04-2022 21:48

La terza giornata dei campionati italiani promaverili di nuoto è stata importante per le qualificazioni ai Mondiali ed Europei, rispettivamente a Budapest e a Roma. Gregorio Paltrinieri ha vinto con il crono di 7:46.01 gli 800 metri davanti a Gabriele Detti (7:48.07), Luca De Tullio (7:49.19, personale) e Lorenzo Galossi (7:49.76) e vola ai Mondiali.

Alessandro Miressi brilla col tempo di 47.88 nei 100 stile libero, primo tempo al mondo nel 2022. Mondiali per lui e anche per Simona Quadarella che trionfa nei 1500 stile libero in 15:59.32 davanti a Martina Caramignoli (16:08.03) e a Ginevra Taddeucci (16:20.39). A Budapest ci sarà anche la 4X100 sl.

OMNISPORT