Nuoto di fondo, alle World Series di Abu Dhabi la staffetta è d'oro

Le finali delle World Series di Abu Dhabi si aprono con il successo della squadra italiana nella 4×1.5 km.

Martina De Memme (17’23”8), Giulia Gabbrielleschi (17’24”6), Domenico Acerenza (16’10”6), Gregorio Paltrinieri (15’49”9) nuotano in 1h06’49”1, precedendo l’Ungheria seconda in 1h06’51”7 e la Germania terza e in 1h07’29”9.

Ad eccezione di De Memme (assente Rachele Bruni) è la stessa formazione che aveva vinto l’oro europeo a Budapest lo scorso maggio ma la prova a squadre era sulla distanza di 4×1.25 km.

