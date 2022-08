Nuoto, Europei Roma: Paltrinieri in finale negli 800 SL

12-08-2022 11:30

Inizia come meglio non potrebbe l’Europeo del campione olimpico Gregorio Paltrinieri, che in carrozza guadagna immediatamente l’accesso alla finale degli 800 stile libero uomini. Oltre al carpigiano, anche il giovanissimo Lorenzo Galossi ha staccato il pass per la finale.

Greg ha vinto la propria batteria, quella centrale, quasi scherzando per i primi 650 metri e chiudendo poi con un 7.48.91. Terzo invece Gabriele Detti, che ha tentato una furiosa risalita nelle ultime tre vasche. Secondo il tedesco Sven Schwarz. Domani la finale.