Nuoto,: Fangio e staffette miste in finale ai Mondiali. Attesa Paltrinieri

21-12-2021 10:19

Ultima giornata ai Mondiali in vasca corta di nuoto ad Abu Dhabi.

Attesa per le finali del pomeriggio con i 100 stile di Alessandro Miressi e i 1500 di Paltrinieri.

Il primatista italiano Lorenzo Mora, nei 200 dorso chiude quinto (1’51″59) con ambizioni da podio. Eliminato Michele Lamberti.Nei 200 rana bene Francesca Fangio che si qualifica comodamente alla prima finale iridata chiudendo in 2’20″53.

La mista 4×100 maschile, neanche in finale tre anni fa, conduce le danze nella seconda batterie e chiude in n 3’25″58: secondo crono davanti gli Stati Uniti campioni uscenti a mezzo secondo (3’25″97). Il quartetto azzurro è aperto da Thomas Ceccon (50″96),segue Nicolò Martinenghi (56″90), poi Alberto Razzetti (50″48) e Lorenzo Zazzeri (47″24).

Azzurre davanti agli Stati Uniti anche nella staffetta 4×100 mista al femminile. Stavolta lo scalpo è di pochi centesimi per Costanza Cocconcelli che attacca nel finale Page Madden e vince la seconda batteria in 3’53″68 contro il 3’53″72 delle campionesse uscenti. Terzo crono per le azzurre (Silvia Scalia 57″71, Martina Carraro 1’05″66, Ilaria Bianchi 57″39, Cocconcelli 52″92).

Finali dalle 18:00

staffetta 4×50 stile libero donne FINALE

1500 stile libero uomini FINALE (Paltrinieri, Acerenza)

100 stile libero uomini FINALE (Miressi)

200 rana donne FINALE (Fangio)

200 dorso uomini FINALE (Mora)

100 farfalla donne FINALE (Di Liddo)

50 rana uomini FINALE (Martinenghi)

50 stile libero donne FINALE (Di Pietro)

Staffetta 4×100 mista uomini FINALE (Italia)

Staffetta 4×100 mista donne FINALE (Italia)

OMNISPORT