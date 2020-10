Federica Pellegrini positiva al coronavirus: lacrime e amarezza

Nella serata di giovedì 15 ottobre, dopo una giornata segnata già alla positività di Valentino Rossi e dal suo racconto dettagliato, irrompe la notizia – via Instagram – che ad aver contratto il coronavirus è anche lei, la Divina. Federica Pellegrini pubblica una story intensa, altrettanto dettagliata e precisa. E non trattiene l’emozione.

Sa che dovrà rinunciare a Budapest e che, per lei e chi ha avuto contatti con lei, si profila uno scenario inaspettato e dalle conseguenze sicuramente imprevisto, sul fronte sportivo e sanitario.

Federica Pellegrini: la frustrazione e le lacrime nel messaggio su Instagram

La Pellegrini, molto provata, ha confessato infatti di aver “pianto tanto. Non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, invece niente”. “Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori – ha spiegato – e poi a casa mi è venuto mal di gola. Ovviamente non sono più andata in piscina e oggi pomeriggio ho fatto il tampone: sono positiva al Covid”.

“Mi dispiace un sacco – ha aggiunto la nuotatrice veneta – perché lunedì sarei dovuta partire per l’Isl di Budapest, cominciando a gareggiare. Mi dispiace tanto, non vedevo l’ora di cominciare una stagione normale, nella normalità delle gare. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa, anche se per ora mi sfugge. Ci facciamo questi dieci giorni di quarantena a casa”.

L’impegno per Bergamo di Federica Pellegrini

Proprio lei che aveva spinto per riprendere gli allenamenti e, durante la fase più difficile, aveva messo all’asta i propri cimeli per sostenere Bergamo a cui ha prestato volto e importanti segnali della sua carriera sportiva. Ora deve fermarsi e prendersi curà di sé.

