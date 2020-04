Coronavirus: Pellegrini, duro sfogo in diretta. Gesto per Bergamo

“In un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport”. Ad alimentare interrogativi sull’opportunità di tornare a “muoversi” è la campionessa olimpica Federica Pellegrini, ospite di “Tutti convocati” su Radio 24.

Federica Pellegrini: la sua polemica

“La salute viene prima di tutto – ha spiegato Federica- ma se si ricomincia ad aprire, riapriamo almeno lo sport per i professionisti, per noi cambia tanto quando siamo fermi il pomeriggio del sabato e domenica e quando lo siamo per un mese e mezzo”.

L’asta per Bergamo: la Pellegrini raccoglie 66.100 euro

Non c’è solo spazio per le parole legate al mondo dello sport. Come aveva annunciato lei stessa in diretta, è stata battuta l’asta speciale in streaming – con il contributo di Frank Matano – che ha fatto raccogliere 66.100 euro, interamente destinati all’ospedale civile di Bergamo “ASST Papa Giovanni XXIII”.

Battuti 59 speciali cimeli dell’olimpionica di nuoto e alle cifre più alte sono andate la tuta del podio dei mondiali di Gwangju 2019 (5100 euro), gli occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008 (4550 euro) e il bomber indossato a Italia’s Got Talent (venduto a 3400 euro). Il ricavato dell’asta – integrato da una libera donazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal compenso dell’ultima partecipazione dell’azzurra al programma televisivo “Che Tempo che Fa” – consentirà l’acquisto di ulteriori ventilatori e dispositivi di protezione, utili al personale sanitario bergamasco.

“Aiuteremo Bergamo in una maniera che nemmeno io mi sarei aspettata. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare quest’asta” le parole della Pellegrini.

