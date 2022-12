Nuoto – Infinito Paltrinieri: campione mondiale 1500 sl in vasca corta

13-12-2022 12:16

Per fortuna che la sua condizione fisica non era al top perché altrimenti, nelle acque di Melbourne, sarebbe volato chissà dove ed invece si è “accontentato” di vincere: Gregorio Paltrinieri è di nuovo Campione del Mondo nei 1500 sl in vasca corta.

Il capitano azzurro sa solo vincere in un anno in cui i successi sono stati molti e lo fa anche oggi con una gara perfetta, soprattutto in virtù delle sue condizioni non perfette.

All’appello mancavano tutti gli atleti che un anno fa, ad Abu Dhabi, hanno sopravanzato l’azzurro, ovvero il tedesco Florian Wellbrock, l’egiziano Ahmed Afnaoui e l’ucraino Mykhailo Romanchuk, ma ci ha pensato il giapponese a Shogo Takeda a tenere il ritmo, salvo poi crollare a chiudere quarto.

Greg invece si è messo davanti fin da subito e a 400 metri dal traguardo ha cambiato marcia, piazzando il break decisivo che gli è valso la medaglia d’oro in 14.16.88 davanti al francese Damien Joly (14.19.62) ed il norvegese Henrik Christansen (14.24.08).

Con questo successo Paltrinieri è il primo italiano a bissare un oro nella piscina da 25 metri nella medesima specialità a livello iridato oltre che a realizzare la doppietta vasca lunga-corta considerando il successo di Budapest.