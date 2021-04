Nuoto, la storia di Rikako Ikee che batte la leucemia e va a Tokyo

La storia della giapponese Rikako Ikee sta facendo il giro del mondo. La nuotatrice, ha infatti conquistato, nelle ultime ore, il pass per i Giochi di Tokyo. Non è però tanto l’impresa sportiva ad aver colpito quanto la storia della nipponica.

A marzo 2019 mentre si trovava in Australia le venne infatti diagnosticata la leucemia a soli 18 anni all’apice della sua promettente carriera. In terra nipponica è infatti considerata una delle stelle del nuoto grazie alle sue sei medaglie d’oro vinte ai Giochi Asiatici del 2018.

Dopo la diagnosi, ha trascorso ben 10 mesi in ospedale e durante la degenza aveva spiegato: “Ci sono giorni in cui non mi sento molto bene, quando mi concentro solo nel superare la giornata. Mentre sono in ospedale, resto motivata fissando gli obiettivi per quando uscirò dall’ospedale”.

Ikee è poi tornata ad allenarsi in piena pandemia a marzo 2020 e da subito aveva chiarito di avere un solo obiettivo: la rassegna dai cinque cerchi ma non quella di Tokyo ma quella di Parigi 2024.

Le cose sono andate meglio del previsto dato che ha siglato il crono di 57.77 (nella staffetta) nella specialità dei 100 metri farfalla ai campionati nazionali in corso proprio a Tokyo: prenderà così parte non alla gara individuale ma alla staffetta

“Non avrei mai pensato di poter vincere i 100 – ha detto commossa a fine gara – Ero meno fiduciosa rispetto alla qualificazione di cinque anni fa e pensavo di poter vincere solo in un lontano futuro. Mi sono però allenata per vincere. Ho nuotato abbastanza bene in batteria, ma poi in semifinale ho patito la stanchezza della seconda gara, non riuscivo a muovermi nella seconda vasca della semifinale. E’ stata solo una situazione strana, ma non ero così preoccupata”

