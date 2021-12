Nuoto: Mondiali di Abu Dhabi, Butini: "Ci sono grandi individualità"

15-12-2021 13:45

Iniziano domani, 16 dicembre, i Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi. A presentare la spedizione azzurre, che nutre belle speranze il D.T Cesare Butini: “Dobbiamo ormai rassegnarci a non avere più Federica Pellegrini in squadra, ma la nostra rappresentativa si presenta comunque competitiva, compatta e completa. Le ultime manifestazioni internazionali, in special modo gli Europei di corta (vittoria classifica a squadre) hanno confermato il ruolo importante che l’Italnuoto occupa in campo internazionale.

La squadra è composta di grandi individualità che ne fanno un gruppo molto solido e ben rappresentato in quasi tutte le specialità. Purtroppo lamentiamo alcune assenze per motivi sanitari e tecnici (Scozzoli e Sara Franceschi). Sarà un mondiale di corta particolare, post olimpico e al termine di una stagione densissima di appuntamenti agonistici che ha costretto alcuni atleti a fare scelte importanti (Rilov, Dressel etc non saranno in vasca). Le nostre aspettative sono comunque di creare le basi per il prossimo Campionato mondiale di lunga (maggio 22) che rappresenta una delle tappe agonistiche su cui si fonda la stagione 2022 che terminerà con gli Europei di Roma programmati in agosto”.



