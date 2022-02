Nuoto, Paltrinieri: "Goggia? Una grande"

15-02-2022 17:48

La medaglia d’argento di Sofia Goggia, che sicuramente vale molto di più, ha colpito tutti sportivi e non. Tra gli sportivi che si sono soffermati sull’impresa della bergamasca anche Gregorio Paltrinieri.

Un Paltrinieri che anche se in condizioni non paragonabili è arrivato a Tokyo non al top della fomra (causa Mononucleosi) proprio come la sciatrice. A La Presse ha detto: “È stato bellissimo. Appena mi sono svegliato ero ansioso di vedere cosa era riuscita a fare. Ha realizzato qualcosa di grandioso. Capisco cosa può aver provato lei, sconforto e paura. Ero anche io nella sua stessa situazione, avevo paura di aver compromesso tutto a poche settimane dai Giochi. Ma essendo una grande campionessa, che ha dimostrato tante volte una grande forza mentale, sapevo che sarebbe riuscita a tirare fuori qualcosa. E questo è il giusto risultato per quello che è lei. È stata una grande”-

OMNISPORT