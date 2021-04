Nuoto, Quadarella: "Da un anno mi alleno solo sui Giochi"

Simona Quadarella porta a casa il titolo italiano nei 1500 stile libero agli Assoluti di nuoto di Riccione. La romana, dopo la vittoria negli 800 stile si imone anche nei 1500 con il crono di 15’57″03, battendo Martina Rita Caramignoli.

Quadarella a fine gara non si è detta soddisgattissima: “L’obiettivo minimo era scendere sotto i 16′. E’ stato un Campionato un po’ faticoso, ieri ho fatto anche i 200. Ancora non ho fatto un ritiro in altura, ed ho sentito la stanchezza, 15’57” è un tempo discreto“.

E poi: “Ora è importante fare tante gare, ho provato un po’ tutto, dai 200 ai 1500. Agli Europei arriverò ancora più in forma. Dopo 5 anni arriveranno le Olimpiadi, ci penso abbastanza. Voglio ritrovare la mia forma, speriamo bene, mi alleno da un anno solo per i Giochi“.

OMNISPORT | 03-04-2021 19:03