Nuoto, Rachele Bruni a caccia di medaglia

Rachele Bruni è pronta a scendere in acqua con la gara di nuoto in acque libere.

L’azzurra è pronta ad affrontare i sette giri da 1400-1500 metri “con determinazione e caparbietà fino all’ultimo centimentro”, racconta il tecnico federale Emanuele Sacchi, che cura anche la preparazione di Mario Sanzullo, al via insieme a Gregorio Paltrinieri l’indomani.

“Abbiamo studiato il percorso, simulato il più possibile la gara, studiato le eventuali varianti. Non ci resta che nuotare”, continua Sacchi. “Dopo 24 giorni a Cervinia, abbiamo proseguito gli allenamenti al livello del mare per poi trasferirci 10 giorni alla Waseda University per la rifinitura. Siamo arrivati a Tokyo cinque giorni fa e lunedì abbiamo provato il campo gara. Ci siamo andati alle 8:00 per avvicinarci alle condizioni che troveremo mercoledì. Il parco marino di Odaiba non riserva particolari insidie”.

L’azzurra, tesserata per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto è stata argento olimpico a Rio de Janeiro, bronzo mondiale ed europeo in carica.

Programma delle dieci chilometri

Odaiba Marine Park

Mercoledì 4 agosto, alle 6:30 locali

In Italia le 23:30 del 3 agosto

con Rachele Bruni

Giovedì 5 agosto, alle 6:30 locali

In Italia le 23:30 del 4 agosto

con Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo

