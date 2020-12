Nuoto, record del mondo per Ilya Shymanovich

Record mondiale per Ilya Shymanovich: il nuotatore bielorusso ha stabilito il nuovo primato nei 100 metri rana in vasca corta ai campionati nazionali in corso di svolgimento a Brest.

55.34 il tempo di Shymanovich, che ha migliorato di 7 centesimi il precedente record del britannico Adam Peaty lo scorso 22 novembre a Budapest. Il 26enne, già argento ai Mondiali in vasca corta del 2018, ha così tolto un primato al atleta che ha dominato lo stile negli ultimi anni.

