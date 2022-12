07-12-2022 18:18

Brutto colpo per la nazionale di nuoto italiana che da lunedì cercherà di rendersi protagonista a Melbourne in occasione dei mondiali in vasca corta. È dell’ultim’ora la notizia che Simona Quadarella non salirà sul volo per l’Australia.

La pluricampionessa azzurra alla vigilia era stata data per partente in tutte e tre le distanze lunghe, ovvero 400 sl, 800 sl, 1500 sl, ed invece si trova costretta a disfare la valigia e a chiudere anticipatamente il suo 2022.

Le motivazioni, come sottolineato in un comunicato ufficiale della Fin, sono da additare ad un non perfetto stato di salute che dopo una serie di valutazioni con tutto lo staff medico, ha spinto Quadarella a prendere la decisione più “dolorosa”.