Nuoto, Trials Giappone: nuovo record del mondo 200 rana per Shoma Sato

La stella del nuovo giapponese, Shoma Sato, ha timbrato il nuovo record del mondo nei 200 rana ai campionati nazionali giapponesi, validi come Trials per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tempo che è stato in grado di raggiungere Sato (2’06″40) è inferiore di 26 centesimi al precedente record, che apparteneva al russo Anton Chupkov, che lo aveva ottenuto ai Mondiali del 2019.

Staccato più di un secondo il secondo classificato, Ryuya Mura, che si è qualificato anche lui per l’Olimpiade. Il giovane nuotatore ha poi rilasciato una brevissima dichiarazione, dalla quale emerge tutta la sua ambizione:

“Ho stabilito il primato del mondo ma ciò che per me veramente conta è l’oro dei Giochi”.

OMNISPORT | 07-04-2021 14:17