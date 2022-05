Nuoto, Zac Stubblety Cook sigla il nuovo record del Mondo nei 200 rana

19-05-2022 14:44

Nel corso della seconda giornata dei Campionati Australiani 2022 di nuoto arriva un record del Mondo.

Il nuotatore 23enne di Brisbane, Zac Stubblety-Cook, diventa il primo uomo a nuotare i 200 metri rana in vasca lunga sotto i 2 minuti e sei secondi. Stubbley Cook nuota infatti con il crono di 2:05.95.

L’australiano strappa così anche il pass per i Mondiali di Budapest e si candida a favorito della rassegna anche a causa dell’assenza del britannico Adam Peaty. Per i colori azzurri, invece, co sarà Nicolò Martinenghi che ha ottenuto la qualifica per la rassegna ai recenti Campionati Primaverili di Riccione.

