Nuova bufera su Commisso dopo le minacce a Sky

Un idolo, o quasi, la settimana scorsa. Un personaggio pericoloso adesso. Nell’insistere nella sua battaglia per moralizzare il calcio il patron della Fiorentina Rocco Commisso è incappato in uno scivolone che sta diventando virale sul web. Lo sfogo fatto su Sky dopo il ko contro l’Atalanta sta facendo il giro del mondo, scatenando commenti ironici e bacchettate pesanti.

LA MINACCIA – Tornando sulle polemiche della scorsa settimana, Commisso a Sky ha quasi minacciato i giornalisti dell’emittente di Murdoch dicendo:“Le mie esternazioni dei giorni scorsi forse non sono state capite. Io l’italiano non lo parlo bene come voi altri, ci sono stati troppi commenti che non mi sono piaciuti. Specialmente alcuni ex giocatori su Sky. Lasciate stare gli americani, perché Sky è di proprietà americana!”.

LE REAZIONI – Sui social arrivano le reazioni e Commisso non ne esce bene: “La Fiorentina si merita un presidente così… a fine intervista si è dimenticato di dire che hanno perso per colpa della Juve… avrebbe ricevuto molti consensi dai fiorentini e da tutti gli antijuventini.. chi parla male della Juve ha sempre ragione anche se spara c…”.

PARAGONI – Fioccano paragoni pesanti: “Il Padrino” o anche: “La prossima volta tira in ballo Trump?” o ancora: “È arrivato Al Capone”, oppure: “Faccio bene a chiamarlo Don COMMISSO” e infine: “Stanotte Costacurta troverà una testa di cavallo nel letto”.

ITALOAMERICANO – Lo sdegno non si placa: “Questo è quando uno con i soldi si accorge di non poter avere tutto e passe alle minacce” o anche: “Quando prendi il.peggio dell’italiano e il peggio dell americano…Le minacce credendosi padrone del mondo ANCHE NO”.

IRONIA – Arrivano reazioni ironiche: “Era tipo un’offerta che non si può rifiutare…” o anche “Vai Commisso, mettili tutti in nei pilastri del tuo nuovo albergo”.

ALTRO CHE PAVEL – Particolarmente inferociti i tifosi della Juve: “Era già evidente la scorsa settimana che quest’uomo umilia Firenze e offende, oltre la Juventus, l’Italia intera. Ma erano in tanti troppo impegnati a fare gli ultras antijuve. Adesso forse è chiaro a tutti che siamo davanti ad un personaggio ridicolo” e infine: “Vuol fare il PADRONE a casa d’altri……che torni da dove è venuto. Poi è Nedved quello maleducato e che”minaccia”……”.

