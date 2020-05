Nuova pretendente per Kumbulla

Marash Kumbulla si conferma uomo mercato e ha una nuova pretendente. Dopo il passaggio al Napoli saltato in extremis a gennaio e le offerte successive da parte di Fiorentina, Inter e Olympique Lione, c'è un'altra, stavolta inglese, che si sta mostrando interessata al talento in forza agli scaligeri: l'Arsenal.

Secondo quanto riportato in Inghilterra dal 'Mirror', i Gunners vogliono rinforzare il proprio reparto difensivo tenendo fede alla politica di mercato degli ultimi anni, caratterizzata dall'ingaggio di calciatori di grandi prospettive. La mossa potrebbe spaventare le società italiane viste le possibilità economiche superiori dei club di Premier League.

Secondo la testata britannica il Verona chiede 30 milioni per il difensore della nazionale albanese: la trattativa, in ogni caso, è ancora in fase embrionale.

