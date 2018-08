Nuove armi in Fortnite, ecco il grande impatto che avranno

Con l’ultimo aggiornamento Fortnite ha introdotto tantissime novità, e soprattutto nuove armi. Vi avevamo già raccontato della mitraglietta compatta, di nuove location e modalità di gioco. Ma il titolo firmato Epic Games non smette mai di sorprenderci: oggi, infatti, vogliamo condividere con voi altri elementi inediti che dovete assolutamente conoscere!

Grande ritorno per i Missili Guidati, disponibili nelle varianti epica e leggendaria, che però sono stati modificati: il danno recato ai giocatori è stato decisamente ridotto (da 105/110 a 74/77), così come quello alle strutture (da 1100 a 400). Depotenziata anche la velocità di movimento (da 1100 a 1000) e la durata della miccia (da 18 a 15 secondi). Non scoraggiatevi, almeno il tempo di di ricarica è aumentato, anche se di poco (a 2,4/2,2). Potrete controllare il Missile Guidato dalla tastiera con i comandi predefiniti.

Nuova modalità, denominata Volo Esplosivo che prevede, appunto, solo armi esplosive (missili guidati, granate, razzi e lancia granate) e un bottino a terra che potrebbe far trovare i jetpack: questi rigenerano carburante con maggiore rapidità e ne prevedono un consumo ridotto rispetto a quelli normali. Ridotti anche i tempi di attesa tra le Tempeste.

Altra grandissima novità è il Fucile da Cecchino Pesante: abbastanza simile al fucile da cecchino a scatto che è già presente nel gioco, questa nuova arma ha però una caratteristica che la distingue, può penetrare attraverso i muri. Ne sappiamo di più grazie all’ultimo data mining di Storm Shield One: “Un fucile potente e accurato con un meccanismo bolt-action con tempi di ricarica estremamente lenti. Spara proiettili perforanti che attraversano il primo muro che colpiscono”.

Una scheda tecnica di tutto rispetto: rarità leggendaria, 157 danni in un colpo, tempo di ricarica 4.05. Questo cambia notevolmente le dinamiche di gioco perché se prima i proiettili venivano fermati dalle proprie barricate di difesa,ora grazie al Fucile a Cecchino Pesante, è possibile penetrare attraverso quelle barriere (soprattutto quelle fatte di legno, il che renderebbe meno popolare questo materiale).

Per quanto riguarda le nuove mitragliette introdotte recentemente in Fortnite, parliamo della Mitraglietta SMG e la Mitraglietta Compatta, c’è stato un depotenziamento perché ritenute troppo potenti dalla community.

HF4 | 01-08-2018 09:30