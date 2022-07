Nuovi problemi per Ihattaren

27-07-2022 17:31

Ancora problemi per Mohamed Ihattaren, 20enne olandese di origine marocchina di proprietà della Juventus ma in prestito all’Ajax fino a dicembre 2022 dopo la prima metà della scorsa stagione ufficialmente alla Sampdoria, nella quale però non ha mai giocato in quanto tornatosene in Olanda per motivi personali.

Ora Ihattaren non è partito per il ritiro dei Lancieri in Austria, ufficialmente perché fuori forma, ma le dichiarazioni del direttore tecnico Gerry Hamstra vanno in tutt’altra direzione: “Lasciatemi dire che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità”.