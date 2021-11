Nuovo rigorista per l'Italia: in pole Bonucci e Berardi

14-11-2021 10:30

L’ Italia e il dilemma dei rigori. Un problema che sembrava lontano anni luce in estate, viste vittorie proprio alla lotteria dagli undici metri contro Spagna e Inghilterra che hanno regalato l’Europeo agli azzurri, e che ultimamente è tornato di moda.

Non potrebbe essere altrimenti, dopo il rigore fallito da Jorginho nel finale del match contro la Svizera che avrebbe potuto regalare all’Italia una bella fetta di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Non il primo errore del regista del Chelsea, che aveva sbagliato anche nel primo confronto con gli elvetici e agli Europei contro l’Inghilterra.

Jorginho evidentemente non è nel periodo migliore per presentarsi dagli undici metri e, in caso di rigore contro l’ Irlanda del Nord, non sarà lui a presentarsi dal dischetto. Per sostituirlo, i due candidati principali sono Leonardo Bonucci e Domenico Berardi.

Bonucci è uno dei leader del clan azzurro e, oltre a qualche rigore trasformato con la Juventus, ne ha realizzato uno importantissimo in Nazionale (ai quarti di Euro 2016 contro la Germania). Berardi, dal canto suo, in carriera ha realizzato 36 rigori ed è stato il primo tiratore nella sequenza contro l’Inghilterra. Più indietro invece Lorenzo Insigne, che ha palesato un rapporto controverso con i rigori in questo inizio di stagione

Manca solo la decisione finale sul ‘nuovo’ rigorista dell’Italia, che dovrà mostrare dagli undici metri la freddezza che gli azzurri hanno avuto in più occasioni agli Europei.

