Nuovo San Siro, Sala: "È un percorso a ostacoli"

25-11-2022 12:48

Il nuovo stadio di San Siro è sempre più un enigma. Come anticipato dall’edizione di Milano del Corriere della Sera, è arrivato infatti un nuovo ricorso al Tar da parte dell’Associazione Gruppo Verde Milano San Siro per annullare la delibera alla Giunta sulla costruzione dell’impianto. A margine di un evento, il sindaco Giuseppe Sala ha commentato: “Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli“.

“Noi dobbiamo fare ciò che è giusto: tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri e quelli delle squadre che chiedono un nuovo stadio. Non possiamo pensare di potere incidere su tutto – ha aggiunto il primo cittadino -. È un tema che divide, a volte a me rincresce che di fronte ai tanti problemi della nostra società, si parli un po’ troppo di stadio. Pare che sia il nostro destino in questa stagione politica”.