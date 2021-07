Occhio Atalanta, tutti vogliono Maehle: i sondaggi e le offerte

Joakim Maehle è senza dubbio una delle grandi rivelazioni di Euro 2020, dove ha contribuito alla cavalcata della Danimarca verso le semifinali con la sua continuità, la corsa incessante, assist e anche gol pesanti. Tanto che ora l’Atalanta si trova a dover gestire un piccolo nugolo di pretendenti per il laterale scandinavo.

Maehle, arrivato a Bergamo nello scorso mercato invernale per coprire l’assenza di Hateboer e di fatto rimpiazzare gli equivoci Piccini e Depaoli, è ora un pezzo pregiato del calciomercato. L’ennesimo, per quanto riguarda la società orobica. E ora le ipotesi sul suo immediato futuro si sprecano.

Secondo ‘Fichajes.net’, in vantaggio rispetto a chiunque altro ci sarebbe attualmente l’Atletico Madrid: i Colchoneros addirittura avrebbe un’offerta già in tasca, pronta da consegnare alla dirigenza dell’Atalanta. Ma Maehle, qualora lasciasse Bergamo, potrebbe restare anche in Serie A: sulle sue tracce ci sono infatti Inter e Roma.

OMNISPORT | 04-07-2021 20:22