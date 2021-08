Ola Aina fischiato, l'esterno del Torino si sfoga su Twitter: "Haters"

Vincere e non esultare quasi per nulla. Sì, al Torino si può. Perché in pochi, specialmente tra una tifoseria sempre più stanca e abbattuta, stanno gioendo per la soffertissima qualificazione ottenuta in Coppa Italia contro la Cremonese. E tutti gli altri sbuffano per i soliti problemi, prendendosela in particolare con il presidente Cairo, invitato ancora una volta ad andarsene.

Uno dei più contestati durante la gara coi grigiorossi? Ola Aina. Tornato nella rosa di Juric dal prestito semestrale al Fulham, l’ex Chelsea è stato preso di mira dal pubblico presente all’Olimpico Grande Torino. E alla fine della partita si è lasciato andare a uno sfogo sul proprio profilo Twitter.

“A tutti i tifosi del Torino che questa sera mi hanno sommerso di ‘buu’ o fischiato a ogni mio tocco di palla, GRAZIE. I dubbiosi e gli haters mi permetteranno solo di migliorare. Come club dovremmo stare sempre dalla stessa parte, a qualunque costo”.

Come detto, nonostante l’ostilità del pubblico proprio Aina ha realizzato il calcio di rigore decisivo che ha permesso al Torino di vincere finalmente la resistenza della Cremonese e di un grande Carnesecchi. Ai sedicesimi di Coppa Italia, gli uomini di Juric sfideranno una tra la Sampdoria e l’ Alessandria.

OMNISPORT | 16-08-2021 11:46