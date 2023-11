Olanda, muore a 75 anni Geels, leggenda dell’Ajax dei miracoli

Muore a 75 anni una leggenda del calcio olandese. Ha vestito le maglie dei tre principali club di Eredivisie, segnando a raffica e vincendo tutto

19-11-2023 10:02

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 75 anni è venuto a mancare Geertruida Maria Geels, leggendario campione olandese dalla straordinaria capacità realizzativa. In carriera fu capace di mettere a segno la bellezza di 388 gol nelle 17 stagioni disputate da professionista. In più è stato tra i pochi in assoluto ad aver vestito tutte e tre le maglie delle big di Eredivisie: quella dell’Ajax, quella del Feyenoord e quella del PSV.

L’uomo da copertina senza copertina

Non è mai stato un uomo da copertina, Ruud Geels. Eppure l’avrebbe meritata, per quanto fatto sul campo. Con il Feyenoord riuscì a vincere nel 1970 la Coppa dei Campioni, prima di trasferirsi ai Go Ahead Eagles e poi in Belgio al Club Bruges. A riportarlo in Olanda ci pensò l’Ajax, club con il quale si mise in luce segnando 123 gol in 131 partite e diventando uno dei migliori marcatori di sempre nella lunga e gloriosa storia dei lancieri.

Il ricco palmarès e il via via tra Belgio e Olanda

Terminata l’avventura in biancorosso cambiò ancora un po’ di maglie: dall’Anderlecht allo Sparta Rotterdam, dal PSV al NAC Breda che fu la sua ultima squadra. Per ben cinque volte vinse la classifica dei cannonieri, in Olanda e poi in Belgio. Nel suo palmarès figurano 3 scudetti, 1 Coppa dei Paesi Bassi, 1 Coppa dei Campioni e 1 Supercoppa UEFA. Commosso è stato il ricordo dell’Ajax che ha condiviso un video con i suoi gol sui propri profili social.

L’avventura in Nazionale, un feeling mai sbocciato

Meno entusiasmante la sua avventura con la Nazionale olandese. Sono soltanto 20 le presenze accumulate da Geels nelle quali è comunque riuscito a segnare 11 reti. Il bomber degli orange ha anche fatto parte della spedizione del 1974 nella quale la sua squadra arrivò fino in finale perdendo al cospetto della Germania. Tuttavia, in quella occasione al centravanti di Haarlem non fu concesso neppure un minuto. Ieri sera il bomber ha ricevuto un commosso omaggio prima di Olanda-Irlanda.