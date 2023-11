Euro 2024 qualificazioni risultati: Croazia a un passo dal traguardo, Galles in difficoltà

La Croazia vince agevolmente sul campo del fanalino di coda Lettonia e si avvicina alla qualificazione ai prossimi europei mentre il Galles viene fermato sul pari dall’Armenia. Vittoria di misura della Bielorussia su Andorra

18-11-2023 20:04

Nona giornata per le qualificazioni in vista degli Europei di calcio 2024 e ci sono ancora un po’ di posti da assegnare. Uno potrebbe aggiudicarselo la Croazia che mette la freccia sul Galles battendo la Lettonia e approfittando di un mezzo passo falso degli avversari.

Croazia a un passo dalla qualificazione: stesa la Lettonia

La Croazia si avvicina a larghi passi verso la qualificazione ai prossimi Europei. Contro la Lettonia arriva una vittoria per 2-0 con la squadra di Dalic però che è sempre stata in controllo del match e ha trovato al 7’ e al 16’ del primo tempo i due gol che hanno chiuso la contesa grazie a Mayer e a Kramaric. Contro l’Armenia in casa basterà un pareggio.

Armenia-Galles 1-1: un’autorete salva Ampadu e compagni

Il Galles continua a sperare nella qualificazione europea ma il pareggio conquistato a fatica sul campo dell’Armenia lascia una finestra piuttosto limitata. Con la Turchia già qualificata, Ampadu e compagni cercavano una vittoria per continuare a sperare nel secondo posto a Erevan arriva solo un punto arrivato anche grazie all’aiuto di un’autorete.

Qualificazioni Euro 2024: risultati e programma

Girone B

Olanda-Irlanda

Francia-Gibilterra

Girone D

Armenia-Galles 1-1

Marcatori: 5’ Zelarayan (A), 45’+2’ aut. Tiknizjan (G)

Lettonia-Croazia 0-2

Marcatori: 7’ Mayer, 16’ Kramaric

Classifica: Turchia 16, Croazia 13, Galles 11, Armenia 8, Lettonia 3.

Girone I

Bielorussia-Andorra 1-0

Marcatore: 83’ Lapceu

Svizzera-Kosovo

Israele-Romania

