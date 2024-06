Gravina e Spalletti non si dimettono: tifosi imbestialiti, bufera sui social

Dopo la conferenza di Iserlohn si è scatenato il mondo del web con i tifosi che invocano invano le dimissioni di allenatore e presidente federale

No. Spalletti e Gravina restano. Niente dimissioni. Le parole che rimbalzano dopo la conferenza stampa da Iserlohn, il giorno dopo la pessima eliminazione dell’Italia da Euro 2024, non sono quelle che si aspettavano tanti tifosi. L’obiettivo comune di presidente e ct resta la qualificazione al Mondiale 2026, ma i supporter ora temono il peggio dopo aver visto una Nazionale totalmente inerme contro la Svizzera. I fan dell’Italia insorgono sui social e accusano pesantemente i due ‘responsabili’ del fallimento del calcio italiano.

I tifosi italiani si scagliano contro Spalletti

Il Ct della Nazionale resta tra i responsabili del disastro contro la Svizzera: “Spalletti rappresenta perfettamente l’Italia di oggi. Mediocrità ed ignoranza sono un valore, solo diritti e nessun dovere e i fallimenti sono sempre colpa degli altri. A me dispiace solo una cosa. Avrei voluto vedere una o due partite in più di Modric.” E ancora; “In effetti c’è un altro mondiale a cui non qualificarsi, non vorremo mica rischiare di tornare a giocarne uno?!?!” Non si placano le polemiche su Spalletti: “ok prendiamo atto che né Spalletti né Gravina si vogliano dimettere perché hanno un progetto a lungo termine: Tipico stile politichese. Non è mai loro la responsabilità ma è colpa degli altri. Al mio paese si dice che ‘o pesc puzz ra capa. Vergogna anche tu Luciano!”.

C’è poi chi però difende il CT della Nazionale: “Ma spalletti deve rimanere ovvio… è Gravina che deve andare via!!!!!!”. E infine: “Dopo 2 mondiali mancati ed un campionato in declino dovremmo parlare di dimissioni dei vertici della figc, altro che Spalletti!!!”

Le accuse dei tifosi italiani per il flop di Spalletti

I tifosi italiani non ci stanno e accusano Spalletti del fallimento della Nazionale: “La conferenza stampa di Gravina Presidente Figc: «Tutti responsabili, progetto pluriennale. Il ct ha la nostra fiducia». “Spalletti non si tocca”. Solito stile italiano. Chi fallisce resta sempre al suo posto. Che vergogna. Da noi nessuno risponde mai di quello che fa.” E ancora: “Una conferenza fatta di tanti sorrisi. Qualcuno spieghi a Spalletti che siamo usciti da EURO2024.”

C’è chi condanna l’atteggiamento in conferenza del CT della Nazionale: “Una serie di “scuse” poco credibili. Nessuna vera, dura, eclatante presa di posizione rispetto ad una competizione giocata in modo indegno. Questi sono i vertici del nostro calcio. Chi ha speranze per il futuro merita una medaglia”. E infine: “Spalletti dovrebbe dimettersi solo per aver portato Fagioli che dopo essere stato squalificato per calcio scommesse non ha giocato nessuna partita in campionato.. vergognoso”

Secondo gli italiani è Gravina l’artefice numero uno del fallimento

Anche per il Presidente della Federcalcio italiana non si placano le accuse, anzi i tifosi rincarano la dose: “In primis Spalletti deve andare via e Gravina si deve dimettere immediatamente; in secundis ricostruire con giocatori di qualità con giocatori che anno lo spirito combattivo nel DNA bisogna ripartire da Donnarumma che io salvo” E ancora: “Spalletti e Gravina. Prima li fanno e poi li accoppiano, questo è il motivo per cui non si tifa la nazionale. Vittimismo becero e sempre le solite accuse quando poi sono loro i responsabili di tutto, Gravina su tutti!!!

I tifosi invocano le dimissioni dei due vertici: “Gravina e Spalletti non si dimettono. Quando la poltrona conta più della dignità…” Arrivano poi le accuse più gravi: “La pochezza di Spalletti (scarso) e la faccia da c… di Gravina, incapaci di riconoscere i propri fallimenti e di chiedere scusa per questo, sono l’immagine perfetta dello stato del calcio in Italia. E infine: “State ancora qui… VERGOGNATEVI !!!”