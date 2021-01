Old Firm ai Rangers: Gerrard batte il Celtic con un autogol

Old Firm deciso da un autogoal. Callum McGregor fa felice Gerrard regalando il sentitissimo derby di Glasgow ai Rangers, vittoriosi 1-0 sul Celtic.

Eppure, ad avere le migliori chances per portarsi in vantaggio sono i biancoverdi: su tutte quella a metà primo tempo, quando un superlativo Allan McGregor vola e dice no al tentativo di Griffiths.

Nella ripresa la musica cambia, col match che si indirizza in favore dei Rangers: al 62′ espulsione diretta di Britton, al 70′ Callum McGregor di testa spedisce il pallone nella propria porta per l’1-0 Rangers.

Old Firm a Gerrard dunque, che batte di misura il ‘collega’ Neil Lennon e porta a ben 19 i punti di vantaggio in classifica sul Celtic (seppur con 3 partite in più): la Scottish Premiership ha un padrone incontrastato.

OMNISPORT | 02-01-2021 16:02