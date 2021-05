Olimpia, Datome vuole lo Scudetto

C’è grande euforia in casa milanese per la conquista delle Final Four di Eurolega (dopo 29 anni di assenza). Tuttavia, come spiegato da Datome a La Repubblica, l’obiettivo è vincere in Italia (giovedì è in programma gara 1 dei quarti di finale dei play-off di Serie A contro Trento).

“Capisco l’impatto che ha avuto la conquista delle Final Four dopo 29 anni ma non va dimenticato che l’importante è vincere lo Scudetto”, le parole dello stesso Datome. E’ tornato in Italia per vincere lo Scudetto e non vuole fallire la ghiotta occasione.

OMNISPORT | 12-05-2021 09:14