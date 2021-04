Olimpia ko: Messina archivia subito gara 3

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha analizzato così la sconfitta contro il Bayern Monaco in gara 3 di Eurolega: “Complimenti al Bayern, ha giocato una buona partita, noi non abbiamo avuto la nostra migliore partita e adesso non resta che tornare in hotel, riposare, prepararci domani e cercare di fare meglio in Gara 4 venerdì”.

“Credo che il fattore decisivo sia stato il nostro avvio nel primo e nel terzo periodo. Non mi aspettavo nulla di diverso dal Bayern dopo la sconfitta in campionato, perché anche noi a Pesaro abbiamo fatto fatica andando sotto nel primo quarto in modo significativo. Giocare nel mezzo di una serie come questa è sempre complicato, ma è quello che sia noi che loro abbiamo dovuto fare. La loro reazione non mi ha sorpreso”.

OMNISPORT | 28-04-2021 23:43