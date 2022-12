Olimpia, Luwawu-Cabarrot ci crede: "Possiamo fare qualcosa di grande"

06-12-2022 10:17

L’ultimo arrivato in casa Olimpia, Timothè Luwawu-Cabarrot ha parlato oggi su “La Repubblica – Milano”.

“La mamma della mia fidanzata è di Milano. Con loro ho cominciato a conoscere questa città che mi ricorda un po’ Parigi, ogni quartiere è particolare, è molto europea, respiri la tradizione. E capisco qualche parola di italiano anche se ci vorrà un po’ perché riesca a parlarlo… È bello il modo in cui la squadra mi ha accolto e trattato. Non sono arrivato in un momento positivo d’Eurolega, ma dal di fuori vedo tutte le potenzialità e che all’Olimpia ci sono tante brave persone e grandi giocatori. E anche se è difficile pensarlo adesso, credo davvero che si possa fare ancora qualcosa di grande in questa stagione.”