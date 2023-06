Olimpia, Messina: "Svoltato dopo un mediocre primo tempo"

Il coach di Milano: "Abbiamo iniziato contratti, poi ci siamo rilassati"

09-06-2023 23:37

Il coach di Milano Ettore Messina ha commentato così la vittoria dell’Olimpia in gara 1 contro Bologna: “Una partita durissima, che abbiamo cominciato molto contratti. La squadra è stata brava a tenere botta in un primo tempo mediocre, con uno svantaggio non drammatico, nel secondo tempo ci siamo rilassati, alzato la qualità difensiva e in attacco giocato più sciolti. Secondo tempo di alto livello, così come loro avevano fatto nel primo. Noi siamo riusciti ad avere un vantaggio più ampio. Abbiamo vinto una partita, ora vediamo la seconda”.

Hall e Napier decisivi: “Nel secondo tempo è stato in campo anche di più Napier, con un ottimo apporto dalla panchina. Ad Hall avevo già dato qualche minuto insieme a Shabazz a Sassari ed era andato bene. Poi nel primo tempo avevamo dovuto tenere fuori Napier per i problemi di falli. Nella ripresa ha potuto giocare più nel suo ruolo. E c’è stato anche un secondo tempo di Melli e Voigtmann fondamentale, che nel primo tempo erano a zero punti e noi non ce lo possiamo permettere”.