Olimpia Milano, Bentil intende restare a lungo

08-02-2022 11:05

Giunto a Milano in emergenza due mesi fa, Ben Bentil si è subito dato da far per prendersi minuti e un ruolo importante nelle rotazioni di coach Ettore Messina.

Gara dopo gara, l’ex Panathinaikos è riuscito in questa missione e ora, complici anche le assenze tra le fila biancorossa, si augura di poter rimanere in Lombardia ancora a lungo.

“Se hai più armi tra le quali scegliere, è più difficile marcarti. Poter sfruttare due dimensioni, in area e oltre la linea da tre punti, mi dà la possibilità di aiutare l’Armani a vincere in modi differenti” ha detto il classe 1995 a Repubblica-Milano.

“Sono in una squadra incredibile, avere compagni così forti e esperti, che mi hanno accolto dal primo giorno come uno del gruppo mostrando fiducia in me e dandomi sostegno e consigli, sarà fondamentale per la mia carriera” ha proseguito Bentil che, a proposito di carriera, ha le idee ben chiare.

“Da quando sono in Europa, ho sempre sperato di venire a giocare a Milano e, adesso che sono qui, spero di restarci a lungo” ha chiosato il nativo di Sekondi-Takoradi.

