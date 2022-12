Olimpia Milano, Messina: "Dobbiamo avere la stessa intensità del Maccabi"

12-12-2022 22:00

Le sconfitte consecutive dell’Olimpia Milano in Eurolega sono diventate addirittura otto e la squadra di Ettore Messina è ormai fanalino di coda in classifica. I playoff si allontanano sempre di più e ora c’è in programma la sfida al Forum di Assago contro il Maccabi Tel Aviv. Milano è di fatto obbligata a vincere.

Queste le parole di Coach Messina alla vigilia del match: “Affrontiamo una squadra molto atletica che fa di stoppate, rimbalzi offensivi e rapidità in transizione i propri punti di forza. Pareggiare almeno la loro intensità ed essere disciplinati saranno condizione essenziali per tentare di vincere questa partita“.

Intanto, Milano è reduce dalla vittoria in campionato contro Reggio Emilia ed è ora in testa a pari punti con la Virtus Bologna. Dopo il Maccabi, giovedì l’Olimpia sfiderà poi la Stella Rossa.