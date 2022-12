Olimpia Milano, Messina fa il punto sulla situazione

21-12-2022 17:39

In occasione del pranzo di Natale Ettore Messina ha parlato alla stampa e fatto il punto della situazione, come riportato da Ansa.

“Abbiamo fatto 58 allenamenti, non abbiamo mai avuto l’intero gruppo a disposizione. Poi avete tutto il diritto di pensare che sono stati fatti errori nella costruzione della squadra oppure nel modo di allenarla”.

E sulla “crisi” Eurolega: “Aspetterei ancora un po’ a dare su l’Eurolega. Siamo indietro ma basta un filotto di vittorie per tornare in zona playoff. I miei giocatori sono brave persone, ci tengono e lo dimostrano tutti i giorni in allenamento. Forse ogni tanto servirebbe più cattiveria”.

Infine una riflessione su Pangos e Shields: “Sono due elementi fondamentali, sono i giocatori che ci creano i vantaggi in attacco e che nei finali prendersi tante responsabilità: hanno giocato assieme appena 5 gare ma ne abbiamo vinte 4, tra cui due trasferte a Belgrado e Monaco”.