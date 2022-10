Olimpia Milano: secca sconfitta a Barcellona

28-10-2022 22:29

L’Olimpia Milano ha ceduto 74-56 contro il Barcellona in Catalogna nella partita valida per il quinto turno dell’Eurolega di basket.

Prestazione molto deludente per i meneghini, che sono durati solo un quarto e poi hanno subito la superiore fisicità degli avversari. Il Barça ha chiuso all’intervallo sul +14 (43-29), mentre nella seconda metà di gara i padroni di casa si sono limitati a gestire, con gli ospiti mai in grado di rimettere in discussione il match.

Non sono bastati all’Olimpia i 18 punti di Brandon Davies, top scorer della partita. I migliori del Barcellona sono stati Tobey con 13 punti e Higgins con 11.

La squadra di Messina ha subito contro i catalani la seconda sconfitta in Eurolega in cinque partite, ed è stata raggiunta al quinto posto proprio dal Barcellona.