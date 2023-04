Olimpia Milano, Stravropoulos: “Messina qui anche l'anno prossimo”

Il general manager della squadra di basket meneghina non prevede terremoti: “Ha un contratto con noi”

21-04-2023 15:09

Ettore Messina confermato sulla panchina dell’Olimpia Milano anche per l’anno prossimo. Lo ha detto il general manager Christos Stravropoulos, intervistato in Grecia dalla Ert Tv. “Ettore Messina resterà alla guida dell’Olimpia Milano la prossima stagione, ha un contratto”.

Milano ha fallito l’appuntamento con la qualificazione alle final four de Eurolega, ma in campionato vuole dire ancora la sua: “E’ stato un anno molto difficile, con una sequenza costante di sfortune. Abbiamo perso giocatori importanti, fin dall’inizio, e questa è una componente fondamentale della nostra stagione fallimentare in EuroLeague”.

“Abbiamo iniziato ad allenarci con tutti i nostri effettivi solo tre settimane fa. Ora stiamo guardando alla lega italiana, la nostra stagione non è finita”.