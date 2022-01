Olimpia Milano, ufficiale l’arrivo di Trey Kell

04-01-2022 13:16

L’Armani Exchange rimpolpa le proprie rotazioni e prima di iniziare un momento chiave della propria stagione aggiunge al roster Trey Kell.

Proveniente dall’Openjobmetis Varese, il playmaker classe 1996 si è reso protagonista di un ottimo avvio di stagione con la compagine di Adriano Vertemati mettendo a segno 15.3 punti, 4.1 rimbalzi e 3.1 assist di media nelle prime dieci gare di campionato.

“Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato durante la mia permanenza a Varese e mi hanno dato la possibilità di unirmi ad una grande squadra come Milano. Sono davvero grato all’Olimpia per questa opportunità ed entusiasta di poter cominciare subito ad aiutarla” ha affermato Kell dopo la firma.

“Kell è un giocatore giovane, che in Italia ha già dimostrato di poter fare bene, con la capacità di giocare in più ruoli che è essenziale per una squadra come la nostra e soprattutto con un calendario come quello che ci aspetta” ha affermato invece il general manager Christos Stavropoulos, corso sul mercato per fornire un’alternativa in più a Ettore Messina in un periodo non facile della stagione.

