Olimpia nel baratro: al Forum passa anche lo Zalgiris

13-01-2023 22:30

La stagione-calvario delle squadre italiane in Eurolega non conosce confini. Dopo la sconfitta subita dalla Virtus Bologna contro l’Olympiacos, la 19ª giornata è fatale anche all’Olimpia Milano, che al Forum incassa contro lo Zalgiris Kaunas il ko numero 13 della sua annata da incubo che tiene la squadra di Messina all’ultimo posto insieme ad Alba Berlino e Panathinaikos, con speranze ormai ridotte al lumicino di restare in corsa per un posto nella Top Eight.

I lituani, che nel turno precedente avevano sconfitto proprio la Virtus, rafforzano invece la propria posizione in zona playoff grazie al 66-61 finale, che ha preso forma già nel primo quarto, chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Maksvytis. La reazione dei campioni d’Italia non c’è: all’intervallo lungo lo Zalgiris mantiene il vantaggio accumulato nei primi 10 minuti, trascinato da un super Ulanovas, infallibile dalla lunetta e implacabile da tre.

Sotto 59-40 al termine del terzo quarto, l’Olimpia è tutta nell’orgoglio di Hall che fa risalire la squadra fino al 50-59. Non basta, perché dopo il quinto fallo di Ricci super Hayes e il solito Ulanovas risuonano la sveglia e permettono ai biancoverdi di portare a casa un successo mai in discussione