Olimpia sconfitta in casa dal Panathinaikos

L’Olimpia Milano cade in casa in Eurolega contro il Panathinaikos e si ferma dopo tre vittorie consecutive. La squadra di Ettore Messina dopo una grande partenza (all’intervallo è a +12) cala nella ripresa e cede per 77-80 dopo aver condotto il match per 39 minuti.

Non sono bastati i 16 punti di Punter, Milano molto imprecisa nel tiro da tre: il sorpasso è arrivato con una tripla di Papapetrou a un minuto dalla sirena. Problema muscolare per Sergio Rodriguez. Così Ettore Messina: “In attacco abbiamo fermato molto la palla, con una squadra così non puoi permettertelo”.

OMNISPORT | 04-12-2020 08:03