Olimpia, vittoria di prestigio contro il Barcellona

La squadra di Messina ha superato i catalani 84-76 nell'ultima gara di Eurolega al Forum

07-04-2023 22:41

Vittoria di spessore per l’Olimpia nell’ultima partita di Eurolega disputata al Forum. Milano ha piegato per 84-76 Barcellona 8già qualificato ai playoff) nel match valido per la 33esima giornata del massimo campionato europeo: la squadra di Messina ha centrato la sua 15esima vittoria nel torneo trascinata dalle prestazioni di Napier (18 punti) e Baron (12).

I biancorossi hanno preso il largo nel terzo quarto, concedendo appena 12 punti agli ospiti, poi hanno amministrato bene nel finale. Da verificare le condizioni di Voigtmann, fermato da un problema alla caviglia.