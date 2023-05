Olimpiadi 2024: Casa Italia sarà al Pré Catelan

Una scelta in onore di De Cubertin. Qui nel 1894 nacquero i Giochi Olimpici moderni

In occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi, che si svolgeranno nel 2024 dal 26 luglio all’11 agosto, la sede di Casa Italia sarà il Pré Catelan, nel cuore di Bois de Boulogne. Il Coni ha scelto un luogo simbolico: qui la sera del 23 giugno 1894 nacquero i Giochi Olimpici moderni. L’annuncio fu dato da Pierre de Coubertin durante una cena. “Sono venuto diverse volte a Parigi per fare dei sopralluoghi – ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò in occasione dell’ufficializzazione dell’accordo – abbiamo visto diversi luoghi ma da subito ho pensato che Pré Catelan fosse non soltanto il luogo migliore per Casa Italia, ma ‘il’ luogo”. C’è una storia romantica che lega Pré Catelan con l’antichità. In questo luogo venne celebrata l’intuizione del barone Pierre de Coubertin sui Giochi Olimpici, un’idea geniale, lungimirante, del resto lui era un sognatore. Casa Italia oggi è un brand registrato e riconosciuto a livello internazionale, da Los Angeles 1984 abbiamo fatto tanta strada: penso in particolare alle ultime edizioni, a Tokyo e Pechino, in un contesto surreale abbiamo dato un porto sicuro ai nostri atleti, ai tecnici, alle federazioni e alle aziende che hanno investito su di noi. Casa Italia è una vera eccellenza del Comitato”.