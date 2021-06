Olimpiadi di Tokyo, i convocati dell’Italia per la scherma

Sono stati resi noti i nomi degli uomini e delle donne che rappresenteranno l’Italia della scherma alle Olimpiadi di Tokyo. Divisi in sei squadre da tre atleti (e una riserva) ciascuna), i 24 atleti selezionati andranno in Giappone con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta al bottino delle medaglie azzurre, missione che è stata più volte portata a termine con successo nelle passate rassegne.

Ecco, dunque, tutti i convocati arma per arma.

Fioretto maschile

Gara individuale e gara a squadre: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo.

Riserva gara a squadre: Giorgio Avola.

Fioretto femminile

Gara individuale e gara a squadre: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi.

Riserva gara a squadre: Erica Cipressa.

Spada maschile

Gara individuale e gara a squadre: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli.

Riserva gara a squadre: Gabriele Cimini.

Spada femminile

Gara individuale e gara a squadre: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria.

Riserva gara a squadre: Alberta Santuccio.

Sciabola maschile

Gara individuale e gara a squadre: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele.

Riserva gara a squadre: Aldo Montano.

Sciabola femminile

Gara individuale e gara a squadre: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi.

Riserva gara a squadre: Michela Battiston.

