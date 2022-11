Olimpiadi Invernali, Abodi: “Il governo è pronto a fare la sua parte per Milano-Cortina”

22-11-2022 14:37

“Il Governo è tutto schierato per un appuntamento davvero importante. Quello che faremo da ora in avanti è cercare di far comprendere all’opinione pubblica l’eredità sociale degli investimenti”. Queste le parole del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

“Le strutture verranno messe a disposizione non soltanto delle Olimpiadi, ma anche delle comunità. – prosegue Abodi- L’obiettivo principale del Cio e della sua agenda è di puntare a Olimpiadi che non siano la rappresentazione di uno spreco, ma devono essere un’opportunità da valorizzarsi nel tempo. Sono convinto che Milano-Cortina saranno un grande successo per ciò che lasceranno”.

C’è spazio anche per il ricordo dell’ex Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, scomparso nella notte. “C’è una grandissima tristezza, – ha dichiarato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò – sappiamo bene che stava combattendo una partita molto difficile, se non impossibile, ma tutti noi gli siamo grati, perché l’avventura olimpica di Milano-Cortina è nata da lui quando volle portare la sessione del Cio a Milano”.