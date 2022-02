Olimpiadi invernali: male nello slalom, flop sci maschile azzurro

16-02-2022 08:21

Anche lo slalom maschile non sorride agli azzurri. Il podio non prevede nessun atleta italiano. Ora è ufficiale: zero medaglie a Pechino 2022 per lo sci maschile azzurro.

Slalom, male gli italiani

Niente da fare. L’ultima prova utile per provare a vincere una medaglia ed evitare di tornare in Italia a testa bassa non è stata sfruttata a dovere. Lo slalom maschile è stato vinto da Clement Noel. Il francese ha fatto registrare il miglior tempo, al termine di una seconda manche davvero notevole (1’44″09). Alle sue spalle si è piazzato l’austriaco Johannes Strolz, in testa al termine della prima manche. Il norvegese Sebastian Foss-Solevaag ha chiuso al terzo posto. Male tutti gli italiani. Alex Vinatzer scivola a poche porte dal traguardo ed è così eliminato. Tommaso Sala finisce fuori dalla Top 10. Il migliore degli azzurri è Giuliano Razzoli che chiude all’ottavo posto finale a soli 26 centesimi dal podio dopo una seconda manche di altissimo livello.

Slalom, la delusione di Vinatzer

Alex Vinatzer ci sperava tanto. Voleva una medaglia nello slalom ma, già dopo la prima manche, la situazione si è complicata moltissimo. Complici due gravi errori, l’azzurro ha chiuso la prima manche con un ritardo di 1″45 dal miglior tempo parziale di Johannes Strolz. Nella seconda manche, Alex Vinatzer ha tentato il tutto per tutto ma ha inforcato a poche porte dall’arrivo vanificando una buonissima prestazione.

Sci maschile flop, nessuna medaglia

Un’altra grande delusione per lo sci maschile azzurro che, quindi, chiude l’avventura a Pechino 2022 senza nessuna medaglia conquistata. Mentre il movimento femminile ha tanto da fetseggiare, con le imprese di Federica Brignone, argento nello slalom gigante, e la grande impresa di Sofia Goggia e Nadia Delago nella discesa libera, gli azzurri non sono riusciti a trovare il modo di salire, almeno una volta, sul podio, confermando la mancanza di vere e proprie stelle. Servirà tanto lavoro per farsi trovare pronti a Milano-Cortina 2026.

OMNISPORT