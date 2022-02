Olimpiadi invernali, Brignone in tilt: "A Milano-Cortina non ci sarò"

14-02-2022 10:29

Quel che non stupisce, ma suscita una riflessione inevitabile è il tempismo con il quale Federica Brignone abbia scelto questo momento per esternare il proprio rammarico e anche lo sconforto. E oscurare i prossimi giorni di Milano-Cortina. L’argento nel gigante non le basta per accantonare il 7° posto nel SuperG e una certa disillusione, che l’ha seguito: la Brignone si lamenta della pista e delle gambe, della sciata che non va come vorrebbe e ammette una sua verità: “A Milano-Cortina non ci sarò, visto che mancherà lo spirito olimpico”.

Olimpiadi invernali, Federica Brignone in crisi profonda

Non è ancora finita questa esperienza a Pechino 2022, con i suoi impegni, il calendario, le prove ancora da sostenere che la Brignone svuota il suo carico senza riserve in affermazioni che mai si sarebbero ipotizzate alla vigilia.

Dopo la seconda prova in discesa, la Brignone è andata in tilt.

“Non riesco a stare sui piedi e fare velocità, non ho feeling con questa pista e non mi sono meritata il posto per la discesa”, ha detto ai microfoni di RaiSport. La trentunesima posizione infatti le costa l’esclusione della discesa libera. “Non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest’anno, è come se scendessi con la paura. Devo farmi un lavaggio del cervello. Di sicuro a Milano-Cortina non ci sarò, mancherà lo spirito olimpico”.

La sciatrice che, insieme a Sofia Goggia, ci ha riportati in alto ricoprendo anche un ruolo a volte discusso e discutibile, quando si è trattato di trascendere la dimensione meramente sportiva con le sue dichiarazione sul vaccino, il Covid e le riaperture, sembra essersi arresa.

L’atleta più vincente dello sci azzurro al femminile in Coppa del Mondo dice, con disinvoltura, che non ci sarà alle Olimpiadi di casa, in programma nel 2026.

“Le Alpi sono fantastiche, finalmente avremo i Giochi olimpici di nuovo in Europa. A me è piaciuto venire in Paesi nuovi, ma ci sono piste abituate a ospitare gare di sci alpino. L’unica cosa brutta è che sarà tutto sparso. Non ci sarà un villaggio olimpico, non ci sarà lo spirito olimpico”.

Olimpiadi invernali, Federica Brignone dura su Milano-Cortina

Frasi espresse senza filtro, quelle di Federica che si abbandona a considerazioni che non mancheranno di suscitare polemiche:

“Saremo ognuno in un posto diverso. Qui siamo tutti assieme, a Milano-Cortina non esisterà”. “Così mi passa la voglia”, ha poi concluso l’azzurra.

Dichiarazioni forti e che avranno la loro risonanza, non solo tra gli addetti ai lavori, visto e considerato come una delle sciatrici più rappresentative si è espressa sui prossimi Giochi, una opportunità gigantesca proprio per l’Italia e le località scelte. L’effetto domino, a prescindere dai risultati anche in combinata, è assicurato.

